Son dakika haberler: Arnavutköy'de kürtaj baskını!

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Kıymetli Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katına her gün onlarca Suriye uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını fark eden sokak sakinlerinin şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılığın talimatıyla çatı katındaki daireye baskın düzenledi. Polis ekipleri daire içinde çok sayıda sağlık malzemesi, görüntüleme cihazları ve kürtaj esnasında kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirdi. Evde bulunan Suriye uyruklu karı koca ise gözaltına alındı. Oturum izni bulunmayan H.A ve M.A.Ş.'nin sınır dışı edileceği öğrenildi.



Öte yandan, her gün onlarca kadının binaya giriş yaptığını söyleyen mahalle sakinleri konu ile ilgili defalarca şikayette bulunduklarını ifade ettiler.