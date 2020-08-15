DHA
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Son dakika haberler... Arnavutköy'de kafa kafaya facia! Yaralılar var...
Arnavutköy Çilingir Yolu’nda 2 hatalı sollama sonucunda 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçta bulunanlar yola savruldu. İlk belirlemelere kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Arnavutköy'deki iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Hadımköy Eski Edirne yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası can pazarı yaşandı.
Yaralılara yardım için çevredekiler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.
Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
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