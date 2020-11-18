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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi var mı... Prof. Dr. Nihal Pişkin cevapladı

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Son dakika haberler: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi var mı... Prof. Dr. Nihal Pişkin cevapladı
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Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Pişkin, antibiyotiklerin virüslere etkisi olmadığını ifade ederek, "Antibiyotikler nezle, soğuk algınlığı, grip ve güncel sorunumuz olan Covid-19 hastalığı gib virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkili değildir" dedi.

Prof. Dr. Nihal Pişkin, 18 Kasım'ın 'Antibiyotik Farkındalık Günü' olduğunu belirterek, doğru antibiyotik kullanımı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Pişkin, birçok hastalığın tedavisinde mikropların üremesini durduran ya da öldüren antimikrobiyal ajanlar kullanıldığını ifade etti. Bunlar içinde antibiyotiklerin en sık kullanılanlar olduğunu anlatan Prof. Dr. Pişkin, "Ancak antibiyotikler esas olarak bakterilere karşı etkilidir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarında en sık etken olarak karşılaşılan virüslere hiçbir etkisi yoktur. Bu bilinen gerçeğe rağmen nezle, grip gibi antibiyotik tedavisine hiç gerek olmayan hastalıklarda bile antibiyotikler ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin yaygın ve yanlış kullanımı antibiyotik direncine yani bakterilerin antibiyotik varlığında çoğalabilmeleri ve canlılıklarını sürdürebilmeleri durumuna neden olmaktadır. Uzun süredir dirençli bakterilere etkili olabilecek yeni antibiyotikler de geliştirilememiş ve dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar ciddi bir sorun haline gelmiştir" diye konuştu.

Türkiye'de en sık kullanılan ilaçların başında antibiyotikler geldiğini ifade eden Prof. Dr. Pişkin, şöyle konuştu:

"Bir hekim tarafından reçete edilmedikçe, kendi kendine ya da yakınlarımızın önerisiyle antibiyotik kullanılmamalıdır. Bir hekim tarafından önerildiğinde de antibiyotikler mutlaka önerilen doz, şekil ve sürede kullanılmalıdır. Antibiyotiklerin nezle, soğuk algınlığı, grip ve güncel sorunumuz olan Covid-19 hastalığı gibi virüslerin neden olduğu hastalıklarda etkili olmadığı unutulmamalıdır. Antibiyotiklerin ağrı kesici ve ateş düşürücü etkilerinin olmadığı da dikkate alınmalıdır."

Son dakika haberler: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi var mı... Prof. Dr. Nihal Pişkin cevapladı

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