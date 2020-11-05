Son dakika haberler: Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kasım ayının ilk günleri, kent merkezinde ara ara yağışlı olmasına rağmen, çoğunlukla güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcakla geçiren Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı. Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki Alacabel'e düşen ilk kar, yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.



Kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.



KONYAALTI SAHİLİ'NDE KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ



Antalya'da yazdan kalma günler sürüyor. Kasım ayında güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkardı. Kimileri güneşlendi, kimileri denize girerek yüzdü. Anne ve babalarının yanında deniz keyfi yapan çocuklar, suyun çok güzel olduğunu, dışarı çıktıklarında ise üşüdüklerini söyledi.



İşleri nedeniyle yaz tatili yapamadığını belirten Adnan Yeter, eşi ve üç kızıyla birlikte İstanbul'dan tatil için Antalya'yı seçtiğini belirtti. Antalya'da denize girildiğini bildiği için geldiğini anlatan gemi personeli Yeter, "İşlerim nedeniyle ailemi tatile çıkaramadım. Bu aylara kaldık. Denize girildiğini bildiğim için kızlarımı ve eşimi Antalya'ya getirdim. Bir hafta tatil yapacağız" dedi.



Babası ve kardeşleriyle denizin tadını çıkaran 12 yaşındaki Eylül Yeter, "Su çok güzel. Dışarı çıkınca biraz üşüdüm ama havluya sarılınca ısındım. Güneş ısıtıyor. Antalya'yı çok sevdim. İstanbul'a dönmek istemiyorum" diye konuştu.



Anne Reyhan Yeter ise "Çocuklarımın mutlu olması beni de mutlu ediyor. Onlar için tatile çıktık. Burada denize girip bol bol eğlendiler. Bir hafta daha kalacağız" dedi.



ÇIĞ NEDENİYLE 42 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU'NA YILIN İLK KARI YAĞDI



Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dün akşam etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Dağlar beyaza bürünürken, Bahçesaray ilçesi karayolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman sisin de etkili olduğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, gece boyu yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Bölgede geçen 4-5 Şubat'ta yaşanan 2 ayrı çığ faciasında 42 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi de çığ altında yaralı olarak kurtarılmıştı.





Sürücüler, kış mevsimi ile birlikte Van-Bahçesaray Karayolu'da çilenin başladığını belirterek, "Karebet Geçidi'ne yılın ilk karı yağdı. Şubat ayında yola düşen çığ nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti. Başka insanların ölmemesi için yetkililerin bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz. Bahçerasay çok güzel bir ilçe ama kışın ulaşım sorunu var. Buraya çığ tünelleri yapılmalı. Eğer önlem alınmazsa başka facialar da yaşanabilir" diye konuştular.



ERCİYES'TE MASKELİ KARDAN ADAM



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezinde maskeli kardan adam yapıldı.



Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda dün etkili olan kar yağışı ile birlikte 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi de beyaza büründü. Kayak merkezinde pistler ve çevresindeki alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sezonu açmak için çalışma yapan işletmeciler ise yerde biriken karı toplayıp, kardan adam yaptı.

Kardan adamın ağzına, pandemi nedeniyle maske takıldı. Kardan adamı yapan restoran işletmecisi Ahmet Köksoy, "Erciyes Dağı’mıza dün itibarıyla kar yağmaya başladı. Bu da bizleri çok mutlu etti. Biz de kar yağışı sonrası sezonun ilk kardan adamını yapalım istedik. İnşallah bu yıl iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.