Son dakika haberler: Antalya'da tedirgin eden görüntü...

Kaş'taki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti ile özdeşleşen Patara Plajı'nda çok sayıda yavru balığın kıyıya vurduğu görüldü. Patara Mahallesi'nde yaşayan ve plajda her gün koşu yapan, makine mühendisi ve turizmci Ferda Işık, dün koşu sırasında kıyıda balıkları fark etti. Yavru balıkların kıyıda çırpındığını gören Işık, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Balıkların bazılarını suya geri göndermeye çalışan Işık, çektiği görüntüleri ilgili kurumlarla paylaştığını söyledi.



Ferda Işık, "Patara Antik Kenti'nin hemen altındaki Kaş Belediyesi'ne ait tesislerden, Eşen Çayı'nın denize döküldüğü alan içinde kalan 12 kilometrelik bölümde binlerce, on binlerce hatta milyonlarca balık, dalgalarla kıyıya vuruyordu. Aldım yüzlercesini elimde geri atmaya çalıştım. Çoğu canlıydı. Yanımdaki 2 arkadaşım, gel git olayından olduğunu söyledi. Dün plaja şiddetli rüzgar nedeniyle inemedim. Ama bir arkadaşım kıyıda ölü balıklar olduğunu söyledi. Balıkların hepsi sersemleşmiş ve kendinde değildi. Bunun nedenini bilemiyorum. Zehirlenme de olabilir. Ben çektiğim video ve fotoğrafları yetkili mercilere de gönderdim. Bunun nedeni araştırılmalı. Çünkü olay 3-5 balık değil, milyonlarca balık vardı" dedi.