MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Antalya'da sokak ortasında saç saça baş başa kavga!
GeriGündem Son dakika haberler... Antalya'da sokak ortasında saç saça baş başa kavga!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Antalya'da sokak ortasında saç saça baş başa kavga!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Antalya'da sokak ortasında saç saça baş başa kavga!
Abone Olgoogle-news

Antalya’da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi, etraftaki erkekler izledi. O anları cep telefonuyla çeken erkek bir vatandaş da, ‘bu adamlar niye ayırmıyor’ diyerek kaydı sürdürmeye devam etti.

7
  • Antalyada sokak ortasında saç saça baş başa kavga
  • Antalyada sokak ortasında saç saça baş başa kavga
  • Antalyada sokak ortasında saç saça baş başa kavga
  • Antalyada sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu.

Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi. Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.

Kavganın alevlendiği sıralarda ‘Allah Allah’ diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de ‘bu adamlar niye ayırmıyor’ diyerek tepki gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle