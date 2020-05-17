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GeriGündem Son dakika haberler... Antalya'da sıcaklık rekoru! Son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı
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DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Antalya'da sıcaklık rekoru! Son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı

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Antalya'da bugün son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanıyor. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, ''Antalya'da 1945'te 38.7 olarak ölçülen Mayıs ayı rekor sıcaklık değeri bugün 38.8 derece ölçülerek kırıldı. Son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı'' dedi. 

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