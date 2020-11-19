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Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Antalya'da şaşkına çeviren olay! Sürücüler zor anlar yaşadı

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Antalya’da yolun ortasında duran bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Ne yaptığına anlam verilemeyen kişi tüm uyarılara rağmen yoldan çekilmedi.

İlginç olay Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki bir kişi bir anda yolun ortasına geçip oturdu.

Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ellerinin başının üzerinde tutup ourduğu yerden kalkmayan vatandaş trafiği de tehlikeye düşürdü. Ne yaptığına anlam verilmeyen kişi, çevredekilerin ikazlarına da aldırış etmedi. Araç sürücüleri kişiye zarar vermemek için çaba gösterdi.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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