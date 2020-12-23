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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Antalya'da ortalık karıştı! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

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Son dakika haberler: Antalya'da ortalık karıştı! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi, 2864 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında dün başlayan tartışma bugün kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçlarla yakındaki hastaneye götürülürken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, bir apartmanın 2 ve 3'üncü katındaki dairelerin cam balkonlarının, isabet eden saçmalar nedeniyle kırıldığı belirlendi. Bölgede araştırma yapan ekipler, olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ve 2 bıçak ele geçirdi. Sokakta ise çok sayıda boş kovan bulundu. Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan 3 kişinin hafif yaralı olduğu belirtildi. Bir süre bölgede güvenlik önlemi alan polis, tarafların yatışmasının ardından ayrıldı.

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