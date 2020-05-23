Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
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Son dakika haberler: Antalya'da orman yangını
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi Çitdibi mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.
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