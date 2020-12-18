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Leyla Ataman KOYUNCUOĞLU/ANTALYA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Antalya’da lojman kavgasında şok dava

Leyla ATAMAN
Leyla ATAMAN
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Leyla ATAMAN
Leyla ATAMAN
Son dakika haberler: Antalya’da lojman kavgasında şok dava
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Antalya’da asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile ‘Beni tanımadın mı’ tartışması yaşayan polis memuru Uğur Ergün hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Antalya’da asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile ‘Beni tanımadın mı’ tartışması yaşayan polis memuru Uğur Ergün hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Savcı, Asayiş Şube Müdürü Furkan Gediktaş’ın tanık ifadesine dikkati çekerek, suçun oluştuğuna kanaat getirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Uncalı Polis Lojmanları’nda gerçekleşti. Görev bölgesine gitmek için resmi kıyafetli biçimde lojmandaki dairesinden çıkan Uğur Ergün, merdivenlerde üzerinde sivil kıyafet bulunan Mustafa Hilmi Özgönül ile karşılaştı. Ergün, Özgönül’den şüphelendi ve apartmanda ne işi olduğunu sordu. Bunun üzerine Özgönül, il emniyet müdür yardımcısı olduğunu söyleyerek, “Beni tanımıyor musun sen” dedi ve polis memuru Ergün ile tartışmaya başladı. Apartmandaki tartışmayı duyan polis memurunun eşi Şükran Ergün de olaya dahil oldu.

RESMİ EKİP GELDİ

Taraflar hep birlikte apartman dışına çıkarken, Özgönül, Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş’ı cep telefonundan arayarak lojmanın bulunduğu bölgeye ekip göndermesini, kendisinin de olay yerine gelmesini istedi. Bir süre sonra resmi ekipler olay yerine geldi.

KAPIYI İTTİ İDDASI

Karşılıklı suçlamaların devam etmesi üzerine Özgönül, Fatih Polis Merkezi’ne giderek Ergün’ün makam aracının kapısını eliyle iterek kendisinin olay yerinden ayrılmasına izin vermediğini iddia etti ve tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Suçlamaları reddeden Ergün ise makam aracından parmak izi alınmasını talep etti ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na tehdit ve hakaret iddiasıyla başvuru yaptı. Ergün, olay sonrası Yunus timlerindeki görevinde alınarak Hassas Yerleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

Polis lojmanında ‘beni tanımadın mı’ kavgası
Polis lojmanında ‘beni tanımadın mı’ kavgası
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Leyla ATAMAN
Leyla ATAMAN
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