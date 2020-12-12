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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 12.12.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Antalya'da kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı

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Son dakika haberler: Antalya'da kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı
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Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bir turist ise dalgalarla selfie yaptı.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 21,4 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Zaman zaman yağan yağmura aldırmayan turistler, sahilde yürüyü, dalgalı denizin fotoğraflarını çekti.

Bir turist ise dalgalarla selfie yaptı.

Son dakika haberler: Antalyada kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı

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