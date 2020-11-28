Son dakika haberler: Antalya'da hırsızı yere yatırıp polisi beklediler

Kepez ilçenin Teomanpaşa Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir markete öğle saatlerinde gelen şüpheli, hırsızlık yapıp cadde boyunca kaçmaya başladı. "Hırsızı yakalayın" bağrışmaları arasında mahalleli şüpheliyi yakalayıp yol ortasına yatırdı.



İsmi öğrenilemeyen şüpheli, sessizce yol ortasına yatıp dayak yemekten kurtuldu. Mahallelinin şüpheliyi yol ortasına yatırıp hep birlikte polis gelinceye kadar başında beklediği anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.



İhbar üzerine mahalleye gelen polis, hırsızlık şüphesini gözaltına aldı.