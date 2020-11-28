MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Antalya'da hırsızı yere yatırıp polisi beklediler
GeriGündem Son dakika haberler: Antalya'da hırsızı yere yatırıp polisi beklediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Antalya'da hırsızı yere yatırıp polisi beklediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, mahalleli tarafından kovalamacayla yakalandı. Vatandaşların şüpheliyi yere yatırıp polisi beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçenin Teomanpaşa Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir markete öğle saatlerinde gelen şüpheli, hırsızlık yapıp cadde boyunca kaçmaya başladı. "Hırsızı yakalayın" bağrışmaları arasında mahalleli şüpheliyi yakalayıp yol ortasına yatırdı.

İsmi öğrenilemeyen şüpheli, sessizce yol ortasına yatıp dayak yemekten kurtuldu. Mahallelinin şüpheliyi yol ortasına yatırıp hep birlikte polis gelinceye kadar başında beklediği anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine mahalleye gelen polis, hırsızlık şüphesini gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle