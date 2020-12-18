Son dakika haberler: Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgisiye göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2020
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Manavgat (Antalya)
Tarih-Saat : 18.12.2020, 12:24:16 TSİ
Enlem : 37.0928 N
Boylam : 31.3320 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/qY7TWRrSN6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle