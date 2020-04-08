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Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Ankara’da mezarlıklar ziyarete kapatıldı

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Son dakika haberler... Ankara’da mezarlıklar ziyarete kapatıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Corona Virüsü tedbirleri kapsamında mezarlıkları cenaze sahipleri haricinde ziyarete kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıkların vatandaşlara geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği bildirildi.

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