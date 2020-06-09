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Haber Giriş: 09.06.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ankara'da kritik toplantı başladı

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Son dakika haberler: Ankara'da kritik toplantı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da toplandı.

Kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanması beklenen ekonomi paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.

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