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Son dakika haberler: Ankara'da kritik toplantı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da toplandı.
Kabine toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanması beklenen ekonomi paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.
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