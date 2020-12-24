Son dakika haberler: Ankara'da kar yağışı etkili oldu! Her yeri beyaza bürüdü

Son dakika haberler... Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLUYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla karışık yağmur etkili olurken, kent merkezinde de aralıklarla hafif kar yağışı devam ediyor.