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DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ankara'da iki FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

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Son dakika haberler... Ankara'da iki FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
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Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

FETÖ'nün Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 17 şüpheliye hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ayrıntılar geliyor...

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