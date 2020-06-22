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Hürriyet
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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/BEYPAZARI (Ankara) (DHA) - AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ankara'da düşen Hürkuş'la ilgili TUSAŞ'tan açıklama: 2 pilotun sağlık durumu iyi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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  • Hürkuş Ankarada test uçuşunda kaza geçirdi
  • Hürkuş Ankarada test uçuşunda kaza geçirdi
  • Hürkuş Ankarada test uçuşunda kaza geçirdi
  • Hürkuş Ankarada test uçuşunda kaza geçirdi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği bildirildi.  Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi. 

Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika haberler... Ankarada düşen Hürkuşla ilgili TUSAŞtan açıklama: 2 pilotun sağlık durumu iyi

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