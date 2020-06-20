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Fatih POYRAZ - DHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Son dakika haberler... Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberler... Ankarada DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Son dakika haberler... Ankarada DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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