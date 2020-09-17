MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Ankara'da DEAŞ operasyonu!
GeriGündem Son dakika haberler... Ankara'da DEAŞ operasyonu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ankara'da DEAŞ operasyonu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Ankara'da DEAŞ operasyonu!
Abone Olgoogle-news

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 19 kişiden 16'sı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle