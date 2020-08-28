Son dakika haberler: Ankara'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenleneceği belirtildi. Etkinliklerle ilgili 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.00’ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arası) Ulus gidiş yönüne göre tek şeritli çalıştırılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren; Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmaya özen göstermeleri faydalı olacaktır."