Son dakika haberler... Ankara Polatlı'da inanılmaz görüntüler! "İlk defa böyle bir şey görüyorum"

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Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatla'dı kum fırtınası ile birilkte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu.

Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.

ANKARA POLATLI'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CNN Türk yayınına katılarak Ankara'daki kum fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." dedi.

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Anında çöktü, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu. Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık. AFAD'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.

50 yıldır Polatlı'da böyle bir şey görmedim. Ben bütün vatandaşlarıma evlerinde kalmalarını, kapı pencerelerini kapatmalarını öneriyorum. Tedbirli olmakta fayda var."

"ANORMAL NORMALİMİZ HALİNE GELMEYE BAŞLADI"

CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli de Polatlı'daki kum fırtınasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Bugün itibariyle bir günlük ve akşam saatlerine yönelik yağış beklentisi vardı ama bu yağış sıcaklık artışıyla beraber kendini gösteren bir yağış demiştik. Rüzgarlar da yaklaşık 35-40 kilometreler civarında, ancak çok kısa bir süreliğine rüzgar anlık bir sıçrama yaşıyor. Rüzgarın hamlesi dediğimiz; 50-55 km'ye çıkmış durumda. Bu da o rüzgar sebebiyle anlık sıçrama sebebiyle bu seviyelere gelmiş durumda.

Önümüzdeki iki saat içerisinde 6-7 sularında rüzgar yine 20 km'ye inmiş olacak. Kum fırtınasının tamamen ortadan kalkması zor, etkisini sürdürüp sonrasında ömrünü tamamlayacaktır. En az saat 6'ya kadar bu kuvvetli rüzgarın devam etmesi, sonra da kademeli olarak aşağıya inmesini bekliyoruz. Muhtemelen bu kum fırtınasını yapan bu rüzgar.

Fırtınaları bu seviyede yaşamamız artık bizim anormal normalimiz haline gelmeye başladı. Akdeniz'de nasıl hortumlar arttıysa, rüzgarlar da kuvvetleniyor. İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok. Çok kurak gidiyor, toprak çok kurumuş durumda. Ekim ve Kasım'da ciddi kurak geçecek. Yaz boyunca birçok üreticiden de duymuşsundur; orta ve güney bölgelerin üç dört aydır damlanın düşmediği yerler var.

Bu kadar kuraklık ardından böyle kuvvetli bir rüzgar ve yükselici harekete meydana geliyor. Bu zamanda da kum fırtınaları oluşabiliyor. Bizim coğrafyamız için, oluşabilecek sistem hareketlerini de göz önünde bulundurduğumuzda bizim coğrafyamız için olası durumlar.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

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