Son dakika haberler: Operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 şüphelinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 20’sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.



KONYA MERKEZLİ OPERASYON



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kriptoÿüyeler deşifre edildi.

Bunun üzerine 16’sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi.ÿKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.

