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Haber Giriş: 11.12.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi yakalandı

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Son dakika haberler: Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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