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DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ankara için fırtına uyarısı

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Son dakika haberler: Ankara için fırtına uyarısı
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ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; 21 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerekmektedir" denildi.

Son dakika haberler: Ankara için fırtına uyarısı

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