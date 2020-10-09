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Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Aliyev'den flaş açıklamalar

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Son dakika haberler... Aliyev'den flaş açıklamalar
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu.

Aliyev'in açıklamaları şöyle:

"Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı.

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım."

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