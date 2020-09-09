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GeriGündem Son dakika haberler... Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun yayına bağlandı, aile sinir krizi geçirdi
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Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişme! Ümitcan Uygun yayına bağlandı, aile sinir krizi geçirdi

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Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı.

Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

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