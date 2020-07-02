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Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Alçak saldırıları düzenleyen o teröristler etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Alçak saldırıları düzenleyen o teröristler etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin; Van-Başkale’de, 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 29 Haziran Pazartesi günü, Van- Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan, sözde Van Eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren; Welat Malazgirt kod adlı Fırat Göre, Azat kod adlı Tahsin Genez ve Kendal kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin;

- 2017 yılı Ağustos ayında Van/Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığına yapılan saldırının,

- 12.06.2017 tarihinde Van/Başkale-Yolmaçayır Mahallesi Mengen Tepe bölgesinde Sinan Şener isimli çobanın öldürülmesinin,

- 03.07.2017 tarihinde Van/Başkale-Gedikbaşı Mahallesi Boğaz mevkiinde Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın araması yapan güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının,

- 09.11.2016 tarihinde Van/Başkale Eşmepınar bölgesinde güvenlik korucularına yapılan eylem sonucu, 3 güvenlik korucusunun ve 1 sivilin şehit edilmesinin,

- 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi sınırları içerisinde, yol kesmeyi müteakip 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi ve 2 güvenlik korucusunun yaralanmasının,

- 2016 yılında, Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar Mahallesi sınırları içerisinde, bir araca yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 güvenlik korucusu ve 1 sivilin şehit edilmesinin yanı sıra birçok eylemin de faillerinden olduğu belirlendi.

Teröristlerle birlikte; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet glock marka tabanca, 6 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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