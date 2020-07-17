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DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Alaçatı'da korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

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İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

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  • Alaçatıda yangın
  • Alaçatıda yangın
  • Alaçatıda yangın
  • Alaçatıda yangın
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Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika haberler... Alaçatıda korkutan yangın Ekipler müdahale ediyor

Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberler... Alaçatıda korkutan yangın Ekipler müdahale ediyor

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

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