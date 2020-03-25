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Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 08:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

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Son dakika haberler: Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi
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İstanbul'un Fatih ilçesi, Aksaray'da İBB'ye bağlı özel halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde bulunan mobese direğine de çarpan otobüs tramvay yoluna girdi. Tramvay seferleri tek hat üzerinden kontrollü olarak gerçekleştirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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