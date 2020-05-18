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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberler: Akdenizde 4.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 350 kilometre açığı olan deprem, yerin 4.20 kilometre derinliğinde oldu.

Bu depremden 22 dakika sonra saat 15.10'da yine aynı bölgede 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. 

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