DHA
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Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 350 kilometre açığı olan deprem, yerin 4.20 kilometre derinliğinde oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2020
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 18.05.2020, 14:48:05 TSİ
Enlem : 34.0295 N
Boylam : 25.3805 E
Derinlik : 4.20 km
Detay : https://t.co/kxy1o1hsEG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremden 22 dakika sonra saat 15.10'da yine aynı bölgede 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.
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