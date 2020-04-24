DHA- AA
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Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla açıklarında ve 37 km derinlikte olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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