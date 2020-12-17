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Son dakika haberler: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 17.12.2020, 10:19:14 TSİ
Enlem : 34.8900 N
Boylam : 23.5610 E
Derinlik : 12.00 km
Detay : https://t.co/MFBLShpoRf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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