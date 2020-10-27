Son dakika haberler: Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Antalya'nın Alanya ilçesine 75 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Antalya'nın Alanya ilçesine 75 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 75.61 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 27.10.2020, 11:32:56 TSİ
Enlem : 35.9980 N
Boylam : 31.3913 E
Derinlik : 58.13 km
Detay : https://t.co/AalsyCfd6S@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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