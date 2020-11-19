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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... AK Partili Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığnı söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığnı söyledi.

Turan, "Çakıcı'nın tehdit mektubuna ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Biz her türlü küfür ve hakarete karşıyız bizim duruşumuz bellidir. Geçmişte aynı kişi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir tek kelime tepki koydu mu?" ifadelerini kullandı.

Tehdit tweetine suç duyurusu
Tehdit tweet'ine suç duyurusu
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