Son dakika haberler: AK Parti'den yeni adım... Yeni ekonomik tedbirler geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Corona Virüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını vurguladı.

Muş, gazetecilere şunları söyledi:

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz, burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz.

Yeni teklifimiz 15 maddeden oluşuyor. Bugün Meclis'e veriyoruz.

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