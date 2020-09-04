Son dakika haberler: AK Parti'den NATO'nun çağrısına ilk yorum: Olumlu yaklaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yunan tarafı bunu reddediyor gibi bir açıklama oldu. Reddederlerse akıl ve mantıkla bağdaşmayan bir aktivizim içerisindeler. Meis üzerinden kıta sahanlığı üretilmeye çalışılıyor. Meis adası bize 2 kilometre uzaklıkta. Ana kara değil. Yunanistan bir takım ada devleti de değil. Mekanizma çalışırsa ve kural konulursa herkes için iyi olur. Yunanistan buna yanaşmıyor. Türkiye her türlü arabuluculuk girişimini olumlu karşılıyor."

Doğu Akdeniz'de güçler arası bir çatışmanın tarafı olmak istemiyoruz.

Merkel, Yunanistan'ın arkasındayız gibi açıklamalarıyla bu siyasete prim veriyor. Biz müzakere masası kuralım diyorlarsa buna olumlu yaklaşım diyoruz. Ama navtex ilan etmeyin gemilerinizi çekir derlerse buna yanaşmayız. Bir kere navtex'i erteledik, Yunanistan Mısır ile korsan anlaşma yaptı.

Almanya'nın yaklaşımını olumlu karşılıyoruz ama Almanya Yunanistan'a sözünü geçirmeli. Almanya'nın inisiyatifini tahrip eden Yunanistan tarafıdır."

“YAPTIRIM OLURSA AB MÜLTECİ İÇİN İŞBİRLİĞİ BEKLEMESİN”

AB ile mülteci anlaşmasının maddelerini unuttular, 3+3 milyar Euro meselesine gidiler. Macron şunu söylüyor, Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimiz var ama konuşmamız lazım işbirliklerimiz var diyor. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği diye bir şey olmaz. Bize hangi teşviki verecekler? Yaptırım noktasına gelmesini beklemiyorum. O saatten sonra mülteci konusunda işbirliği beklemesin AB. Doğu Akdeniz'de yaptırım uygularım diğer alanlarda işbirliğimi sürdürürüm diye düşünmesin."

RUM KESİMİ'NE AMBARGO'NUN KALDIRILMASI

Yunanistan ABD'yi de mobilize etmeye çalıştı. Trump, Cumhurbaşkanımızı aradı Miçotakis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanımız sahadaki gerçekliği anlatınca tekrar görüşeceğini söyledi. Ama Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ABD'nin bölgedeki gerçekliği anlayamadığı anlamına geliyor. ABD'nin daha dengeli bir tavır ortaya koyması gerekiyordu. Türkiye Kıbrıs'la ilgili her müzakere masasından haklı taraf olarak kalkmıştır."

FRANSA'NIN LİBYA POLİTİKASI

Açık bir şekilde Hafter'e destek verdi, ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Şimdi de destek vermedim gibi bit tutum alıyor. Şimdi de Sarrac üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. BM'nin kabul ettiği Serrac varken Hafter'i destekledi. Sarrac sahada kaybetseydi davet almazdı. Gerçekten bir kıskançlık içinde Türkiye'ye karşı. Tüm politikası Türkiye'yi durdurmaktan ibaret, başka ajandası yok."





MISIR'IN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ROLÜ

CHP'de deneyimli diplomatlar da var. Hiç mi siyasi hafıza yok. Sisi ile Hafter ile Esad ile konuşun diyorlar. Hafter ile ne konuşalım BM'nin tanımadığı bir güç. Mısır ile Türkiye'nin kadim bir dostluğu var. İnsanları haksız hukuksuz idam ediyorlar. Bu tablo içerisinde ilişki kurma Türkiye için mümkün değil. Ama bir müzakere masasında meseleler konuşulabilir. Türkiye ile anlaşma yapsalardı yetki alanları daha fazla olacaktı. Şimdi orada doğalgaz çıkarsa Mısır'ın haklarını Yunanistan'a devretmiş olacaklar. Akdeniz'de Akdeniz'e taraf olan ülkelerin iradesi olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki en güçlü demokrasiyi beğenmiyor ama Hafter, Esad ve Sisi'ye destek vermekten bahsediyor. Mesele sadece hesaplaşma üzerinden siyaset üretilmesi. Sizin yaptığınız şey bir yıkım siyaseti değil.





