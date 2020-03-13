Son dakika haberler... AK Parti'den 'Corona Virüsü' önlemi

AK Parti'de Corona Virüsü önlemleri devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın milletvekilleri ile paylaştığı notta şöyle denildi:

"Bu hafta (18 Mart) grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacaktır.

Grup toplantılarına sadece milletvekillerinin katılımı ile yapılacaktır. Grup toplantılarının olduğu saatte başka bir program yapılmayacak ve randevu ve toplantı planlanmayacaktır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...