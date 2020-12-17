Son dakika haberler: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 17 Aralık mesajı

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekllde:



FETÖ, milletimize ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesidir. 17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır.



FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir.