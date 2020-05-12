Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bu yana sağlık alanında gerçekleştirilen devrimler, güçlü altyapı, hastalara müdahale, hastaların misafir edildiği ortamlar, yoğun bakım açısından ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir.

Bugün kahramanlarımızın, hemşireler günü.

Batı 'Yaşlılarımızı koruyamadık' itirafında bulunuyor.

Dünyaya örnek olacağımız daha çok iş var.

Bütün sağlık personelimize minnettarız. Hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Bu salgın günlerinde bir kere daha milletimizin takdirini kazanmıştır. Evine gidemeyen hemşirelerimiz var, çocukları, ailesi hastalanmasın diye. Bir kez daha sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

Koronavirüs hayatla ilgili, ekonomi, politikalarla ilgili kabulleri altüst edeceği gözüküyor. Neoliberal küreselleşmenin bundan sonra nasıl bir şekil alacağı, daha insana dayalı bir küreselleşmenin nasıl olacağı tartışmalar büyük bir ivme ile güçleniyor. Küresel adalet ve sağlık güçleniyor. DSÖ Başkanı bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese eşit dağıtılacağı önemli konulardan biri olacak.

Türkiye küresel adalet talebine karşılık verecek bir performans gösteriyor.

Türkiye'den 131'e yakın ülke talepte bulundu, 76 ülkenin talebi karşılandı. Filistin halkına da 5 milyon dolarlık bir yardım gönderilmiştir.

'DARBE' TARTIŞMALARI

'Hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek' diyenler ya da doğrudan bu imalarda bulunanlara maalesef ne parti genel başkanlarından bir yanıt gelmedi.

Bu günlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırıda konusunda bir şekilde hız kesmeyenlere cevap verme zaruretimiz de kaçınılmaz oluyor. Bu saldırılara karşı tabi ki susamazdık.

Bu yalan doruk noktasına ulaştı. Hükümet darbe tartışması açıyor diyerek akla hayale gelmeyecek bir yalan ortaya atıldı. Esasında tartışmayı başlatan biz değiliz.

İşi, TSK'ya iftira atmaya kadar getirdiler.

'Görevden alın' deyip kaos siyaseti yapıyorlar.

Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır.

DIŞ POLİTİKA

(MİT'in kurtardığı İtalyan kadın) İtalya ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

(Libya'daki gelişmeler) Bombalamaya devam ediyorlar. BM yetkilisi açık şekilde insanlık suçu olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...