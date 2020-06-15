Son dakika haberler: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Siyasi Partiler Kanunu değerlendiriliyor. Nihayet ettiği zaman paylaşacağız.



Bingöl’deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.



PENÇE KARTAL OPERASYONU



Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derce başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir.



PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE



En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur. Rehavet en büyük düşmanımızdır.



IRKÇILIK KARŞITI PROTESTOLAR



Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız. Dünyanı her tarafında ırkçı köle taciri, kişilerin heykelleri yıkılırken ilginçtir bir tek Fransa’dan “biz bu değerlerimizi koruyacağız” açıklaması geldi.



CHP’Lİ KABOĞLU’NUN SULTANAHMET İLE İLGİLİ SÖZLERİ



Türkiye’de İslamafobinin en çarpıcı örneği geçenlerde CHP’li milletvekilinin Sultanahmet’i müze yapma önerisiydi. Sultanahmet’i müze yapma yaklaşımı bugüne kadar gördüğüm en İslamafobik yaklaşımdır.



Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı? Hiç kimse Sultanahmet’i kendi kimliğinden ayıramaz. Biz hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.



TV’lere çık sık çıkan bir profesör ekranda Ayasofya’nın ibadete açılmasının AK Parti’nin Türkiye’nin kurucu liderleriyle kavgası olarak tanımladı. Bunu kadar büyük bir utanç verici cümle olabilir mi? Böyle ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Her şeyi cumhuriyet ile hesaplaşma tartışmasına çeviren zihniyet bu memlekete büyük kötülük etmiştir.



LİBYA’DAKİ GELİŞMELER



Libya meselesini yakından takip ediyoruz. Libya meselesi sürekli gündemimizdedir. Serrac yönetimi giderek daha çok mevzi kazanmaktadır. Ne kimsenin petrolünde ne kimsenin zenginliğinde gözümüz var. Bir CHP grup başkanvekili çıkıp Hafter’i makul ve seküler olarak nitelendirdi. Dünyada Hafter’i seküler Serrac’ı terörist olarak görecek herhalde sadece CHP vardır.



Biz tamamen Libya halkından yanayız. Türkiye için bu yaptıklarımızı yapmak zorundayız. Fransa’nın Hafter’e verdiği desteğin nasıl bir insanlık trajedisine döndüğünü görüyoruz. Bakın toplu mezarlar ortaya çıkıyor.



HDP AÇIKLAMASI



(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından.



YUNANİSTAN İLE SAVAŞA MI GİDİLİYOR



Öyle bir şet tabi ki söz konusu olmaz. Türkiye Yunanistan’ın en zor zamanlarında yanında olmuştur. Avrupa’da yapılan anketleri takip ediyorum. Orada aşırı sağcılık çok yükseliyor. Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz’deki barışın teminatıdır. Biz bunları Yunanistan’ın çocuksu hastalıkları olarak görüyoruz. Arkanıza Avrupa’yı alarak Türkiye’ye bir şey yaptırmazsınız. Yunan savunma Bakanı Türkiye gibi bir ülke ile nasıl konuşulacağını öğrenmelidir.



Maalesef makul insanalar bulmak yerine böyle arızalı kişileri getiriyorlar.



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