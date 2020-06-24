Son dakika haberler... İsrail'in çirkin hareketine AK Parti'den tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail makamlarının Kudüs'te TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlığın aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, “Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir.



TİKA, tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır; son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirmektedir.



İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur.



O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez” açıklamasını yaptı.