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DHA- AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş açıklama

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Son dakika haberler: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş açıklama
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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