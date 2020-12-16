DHA- AA
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Son dakika haberler: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan flaş açıklama
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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