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AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti

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Son dakika haberler: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti
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Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. 

Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

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