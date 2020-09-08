Son dakika haberler... Ahlaksız teklifine ret cevabı aldı, çılgına döndü

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kürşat Z., alışveriş yapmak için gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin'e sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine Elif Gültekin, Kürşat Z.'yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin'e tekme- tokat saldırdı. Yere yığılan Gültekin'e tekmeler atmayı sürdüren Kürşat Z. ardından büfeden çıkıp kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfeye gelen başka bir müşterinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kürşat Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kürşat Z., serbest bırakıldı.

Yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlatan Elif Gültekin, "Eşim 4,5 yıl önce vefat etti. Ben burayı yalnız işletiyorum. Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi. Verdim sonra sözlü tacize başladı. O sırada bir kadın komşum geldi. Onunla muhabbet ediyorduk. Ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim. Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir kez vurdum, korkutmak için. Geldi beni darbetti" dedi.

Saldırganı tanımadığını söyleyen Gültekin, Kürşat Z.'nin serbest bırakılmasını eleştirip, "Adamı 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum. Can güvenliğim olmadığı için dükkanı kapatıyorum“ dedi.