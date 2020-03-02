Son dakika haberler... AÄŸrÄ±da sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k aracÄ±na roketli saldÄ±rÄ±: YaralÄ±lar var... Yol kapatÄ±ldÄ±

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Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndaki GÃ¼rbulak SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na 3 kilometre uzaklÄ±kta bulunan TIR parkÄ± yakÄ±nlarÄ±nda sabah saatlerinde GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait zÄ±rhlÄ± servis midibÃ¼sÃ¼ne roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da servis aracÄ±nÄ±n tekeri isabet alÄ±rken, araÃ§ boÅŸ araziye sÃ¼rÃ¼klendi.

Â SaldÄ±rÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na giden yol, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BAKAN SOYLU: Ã‡ATIÅžMA DEVAM EDÄ°YOR

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda saat 08.50'de AÄŸrÄ± GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personelini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araca atÄ±lan roketin aracÄ±n Ã¶n tekerine isabet ettiÄŸini ve Ã§arpmadan dolayÄ± yaralÄ±larÄ±n bulunduÄŸunu bildirdi. Soylu,Â ''Bu sabah 08.50â€™de AÄŸrÄ± GÃ¼rbulak GÃ¼mrÃ¼k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personelini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± araca atÄ±lan roket aracÄ±n Ã¶n tekerine isabet etti. Ã‡arpmadan dolayÄ± yaralanmalar var. TerÃ¶ristler takip edilip kÄ±stÄ±rÄ±ldÄ±. Åžu an Ã§atÄ±ÅŸma devam ediyor'' dedi.Â

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