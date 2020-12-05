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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ağrı'da facia! Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: Ağrı'da facia! Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
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AĞRI'da evlerinde çıkan yangında eşi ile 2 çocuğunu yaralı kurtarıp, yeniden alevlerin arasına dalan Özgür Murat ile içeride uyuyan çocukları Berat ve Elif, hayatlarını kaybetti.

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  • Ağrı’da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü
  • Ağrı’da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü
  • Ağrı’da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü
  • Ağrı’da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait e katlı evin üst katında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı. Özgür Murat, içeride uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Son dakika haberler: Ağrıda facia Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti


CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Ağrı’da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba Özgür Murat ile çocukları Esmanur Murat ve Berat Murat'ın cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba ve çocukarının cenazeleri, otopsi işleminin ardından Ağrı'da toprağa verilecek. 

Yangından yaralı kurtarılan anne ve 2 çocuğunun tedavileri ise sürüyor. 

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