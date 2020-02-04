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AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Ağrı’da çığ paniği

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Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Sürücüler, bölgede mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı. Olay sırasında yoldan geçen aracın olmaması bir felaketin önüne geçti.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok sürücü, yolda kaldı. Ulaşımın yeniden sağlanması için bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi.

Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

Son dakika haberler: Ağrı’da çığ paniği

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