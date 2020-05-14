Son dakika haberler... Afrika sıcakları geliyor... 'Rekor kıracak...'

Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları şöyle:

İZMİR 39-40 DERECE, İSTANBUL 32-33 DERECE

"Afrika sıcakları geliyor. Bu hafta sonunda İzmir'in 39-40 dereceyi ölçme ihtimali var. Orta ve Batı bölgelerin büyük bir kısmında sıcaklıklar muhtemelen rekor kıracak.

Güneydoğu'da Gaziantep'de 36-37 derece, Şanlıurfa'da 38-39 dereceye çıkmaya hazırlanıyor. Bu sıcaklıktan en fazla etkilenecek bölgeler, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu.

Başkent’in normal sıcaklığı bu dönemde ortalama 22-22,5 dereceler, bu hafta sonu beklediğimiz sıcaklık 35 derece. İzmir’in 25-26 derece normali, 39-40 derece bekleniyor. İstanbul’un normali 21-22 derece 32-33 dereceler bekleniyor. Normallerin ciddi şekilde üzerine çıkıyoruz. Muhtemelen bu sıcak dalga ile birlikte rekor kıracağız.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DİKKAT!

65 yaş üstü vatandaşlar için pazar günü izin söz konusu. Bu durumda aynı saatlerde çok ciddi sıcaklıklar var. O yüzden ekstra ekstra dikkat diyoruz.

Bu sıcaklıklar Cuma gününden itibaren geliyor, önümüzdeki haftanın ilk günlerinden sonra düşüşler başlıyor. Yine normallerin üzerinde kalacağız ama bu sıcaklıkların aşırı seviyeleri gitmiş olacak.

Bundan sonra gelecek sıcaklıklar ise Bafra Köfrezi’nden uzanan sıcaklıkları yaşayacağız. O da ayın 25-26’sından sonra olabilir."